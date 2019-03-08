TFF'den flaş atama kararı! Cengiz Zülfikaroğlu kimdir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu. Buna göre; Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
Zülfikaroğlu TFF bünyesinde aynı zamanda İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler, Organizasyonlar, Sponsorluklar ve Pazarlama, Engelli Federasyonları görevlerini de icra ediyordu.
Yönetim kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan'ın da TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildiği aktarıldı.
CENGİZ ZÜLFİKAROĞLU KİMDİR?
10 Ağustos 1962'de İstanbul'da doğan Cengiz Zülfikaroğlu, Üsküdar Lisesi'nden mezun oldu. Ticaretle uğraşan Zülfikaroğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.
- 08.03.2019
- Güncelleme: 08.03.2019 18:24
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