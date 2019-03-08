Son dakika: TFF'den flaş atama kararı!
08 Mart 2019, Cuma
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'den flaş atama kararı!

TFF'den flaş atama kararı!

(), yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu. Buna göre; Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.

(), Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.

  1. 08.03.2019
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