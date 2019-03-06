Yatırımlar sürecek
06 Mart 2019, Çarşamba
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Yatırımlar sürecek

Yatırımlar sürecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet , spor yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

Adıyaman Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Kasapoğlu, "Gençlik merkezlerinin sayısını artırmak istiyoruz. Şampiyon isimler yetiştirme noktasında yatırımlar sürecek" dedi.
  1. 6.3.2019
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