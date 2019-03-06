El Rayyan'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
06 Mart 2019, Çarşamba
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'da dönemi sona erdi

El Rayyan'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

'ın takımını çalıştıran , görevinden istifa etti.

'ın takımını çalıştıran , görevinden istifa etti.

Katar ekibinden yapılan açıklamada, ekim ayında göreve gelen 47 yaşındaki teknik adam Bülent Uygun'un istifasının kabul edildiği kaydedildi.

El Rayyan'ın başında tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Uygun, sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrıldı.

  1. 06.03.2019
  2. Güncelleme: 06.03.2019 14:49
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