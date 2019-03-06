El Rayyan'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.
Katar'ın El Rayyan takımını çalıştıran Bülent Uygun, görevinden istifa etti.
Katar ekibinden yapılan açıklamada, ekim ayında göreve gelen 47 yaşındaki teknik adam Bülent Uygun'un istifasının kabul edildiği kaydedildi.
El Rayyan'ın başında tüm kulvarlarda 5 maça çıkan Uygun, sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle ayrıldı.
- 06.03.2019
- Güncelleme: 06.03.2019 14:49
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Başakşehir her sene üzerine koyuyor
Toplam 1
Yorum
karadeniz81 buda havalara gfirdi
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Ve Abdullah Avcı beklediği teklifi aldı! Hayallerini süsleyen yere gidiyor...
Toplam 2
Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Trabzonspor'da Olcay Şahan affedildi
Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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