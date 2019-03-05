Cengiz bombası – Fotomaç – 05 Mart 2019
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Cengiz bombası

Cengiz bombası

’da dün flaş bir iddia ortaya atıldı. , uzun süredir milli futbolcuyu isteyen ile anlaştı.

İsmi uzun süredir ile anılan ile ilgili dün flaş bir iddia vardı. basını, milli futbolcunun sezon sonunda 'ye gideceğini yazdı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen 22 yaşındaki futbolcu için Arsenal ile tekrar görüştüğü belirtilen 'nın son teklifi kabul ettiği ve sezon sonunda imzaların atılacağı ileri sürüldü.

DEVLER LİGİ'NDE COŞTU
Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Cengiz, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zirve yaptı. Serie A'da 18 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 5 asist yaptı. Milli futbolcumuz, Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu arada Cengiz'in adı daha önce Tottenham ve 'le de anıldı.
  1. 5.3.2019
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