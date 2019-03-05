Cengiz bombası
İtalya’da dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma, uzun süredir milli futbolcuyu isteyen Arsenal ile anlaştı.
DEVLER LİGİ'NDE COŞTU
Bu sezon performansıyla adından söz ettiren Cengiz, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde zirve yaptı. Serie A'da 18 maçta 3 kez rakip fileleri havalandıran yıldız futbolcu, 5 asist yaptı. Milli futbolcumuz, Avrupa arenasında ise 6 karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu arada Cengiz'in adı daha önce Tottenham ve Bayern Münih'le de anıldı.
- 5.3.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Cengiz bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.