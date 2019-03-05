Caner Erkin isyan etti! Düş artık yakamdan
Milli futbolcu Caner Erkin sosyal medya hesabından gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Eski eşi Asena Atalay'a deyim yerindeyse ateş püsküren başarılı futbolcu Asena Atalay'dan artık peşini bırakmasını istedi.
Özellikle eski eşi Asena Atalay'ı hedef alan başarılı futbolcu: ''Ben çocuğumun ihtiyaçlarını her zaman karşıladım ve karşılamaya devam edeceğim. Bugün sahip oldukları herşeyi bana borçlu olduklarını çok iyi bilmesine rağmen tarafıma dava açarak oğlum Çınar için 50.000 TL nafaka isteyen tarafça daha fazla manipüle edilmek istemiyorum.'' dedi. Eski eşinin artık kendisini rahat bırakmasını ve benden haksız kazanç elde etmeye çalışmamasını istediğini sözlerine ekledi.
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- 05.03.2019
- Güncelleme: 05.03.2019 10:52
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Yorum
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