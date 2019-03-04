Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor

ile toplanıyor

Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor

Türkiye , 5 Mart Salı (yarın) Madrid'de yönetimi ile bir araya gelecek. Kulüpler Ligi Başkanı ve 'den yönetici ve profesyonellerin de bir araya geleceği toplantıda iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.


Vakfı, İspanyol Futbol Ligi ile geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birlikteliği anlaşması çerçevesinde yarın Madrid'de toplanıyor.
Yapılan anlaşma çerçevesinde yarın Madrid'de LaLiga Genel Merkezinde, Kulüpler Birliği Başkanı , Takım yönetici ve profesyonelleri ile bir araya gelecek ve iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.
LaLiga`nın alanında uzman yöneticileri ile birlikte İspanyol ligi takımlarından FC ve Real Valladolid CF takımlarının üst düzey yöneticilerinin de katılacağı çalıştayda altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek.

  1. 04.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN