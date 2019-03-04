Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor



Kulüpler Birliği Vakfı, İspanyol Futbol Ligi LaLiga ile geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birlikteliği anlaşması çerçevesinde yarın Madrid'de toplanıyor.

Yapılan anlaşma çerçevesinde yarın Madrid'de LaLiga Genel Merkezinde, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Süper Lig Takım yönetici ve profesyonelleri ile bir araya gelecek ve iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.

LaLiga`nın alanında uzman yöneticileri ile birlikte İspanyol ligi takımlarından FC Barcelona ve Real Valladolid CF takımlarının üst düzey yöneticilerinin de katılacağı çalıştayda altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek.

