Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor
Türkiye Kulüpler Birliği, 5 Mart Salı (yarın) Madrid'de LaLiga yönetimi ile bir araya gelecek. Kulüpler Ligi Başkanı Fikret Orman ve Süper Lig'den yönetici ve profesyonellerin de bir araya geleceği toplantıda iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.
Kulüpler Birliği Vakfı, İspanyol Futbol Ligi LaLiga ile geçtiğimiz günlerde yaptığı iş birlikteliği anlaşması çerçevesinde yarın Madrid'de toplanıyor.
Yapılan anlaşma çerçevesinde yarın Madrid'de LaLiga Genel Merkezinde, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Süper Lig Takım yönetici ve profesyonelleri ile bir araya gelecek ve iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.
LaLiga`nın alanında uzman yöneticileri ile birlikte İspanyol ligi takımlarından FC Barcelona ve Real Valladolid CF takımlarının üst düzey yöneticilerinin de katılacağı çalıştayda altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek.
- 04.03.2019
-
Slaven Bilic mesaj yolladı
Toplam 1
Yorum
Santraforvet Şifo Mehmet - Tamer Tuna - Hikmet Karaman Teknik Direktör adaylarım...
-
Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Mağlup olmuş takım başkanı gibiyim"
Toplam 1
Yorum
mavericks/bjk Bizimde korner atışında Vidaya yapılan penaltımız güme gitti fakat nedense bu pozisyon hiç yokmuş gibi saydılar !
-
Dorukhan sakat ve cezalı
Toplam 1
Yorum
Metin Yabancılara dünyaları veren bu kulüpler işlerini tamamladıktan sonra iflas sonrası bu oyuncular şans buluyor birde topluma konuşıyorlar
Kulüpler Birliği LaLiga ile toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.