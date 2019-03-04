Kulüpler Birliği La Liga'yla buluşuyor!
04 Mart 2019, Pazartesi
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Kulüpler Birliği 'yla buluşuyor!

Kulüpler Birliği La Liga'yla buluşuyor!

, İspanya Futbol Ligi ile yapılan işbirliği anlaşması sonucunda yarın La Liga yöneticileriyle Mardid'de bir araya gelecek.

Başkanı ve Kulüp Başkan ve yöneticileri, yarın Madrid'de yöneticileriyle bir araya gelecek. Geçtiğimiz günlerde yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan toplantıda iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak. La Liga'nın alanında uzman yöneticilerinin yanı sıra ve Valladolid ekiplerinin yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda; altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek.

  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 15:46
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