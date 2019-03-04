Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen Mansur Çalar ifade verdi! – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen Mansur Çalar ifade verdi!

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen Mansur Çalar ifade verdi!

Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nde forma giyen Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatırken, Mansur Çalar'ın ifadesi ortaya çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

İfade verdi: 'Elimde kesici bir şey yoktu'

Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.

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  1. 04.03.2019
  2. Güncelleme: 04.03.2019 17:13
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