Aliağaspor FK deplasmanda 3 puan bıraktı
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 20. haftasında, deplasmanda Sultangazi Spor'a konuk olan Aliağaspor FK, rakibine 1-0 mağlup oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 20. haftasında Aliağaspor FK, Sultangazi Spor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Cebeci Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmayı Aliağa temsilcisi 1-0 kaybetti. Mehmet Arslan'ın 46'da attığı golle yenik duruma düşen sarı siyahlılar, deplasmanda üç puan bıraktı. Sarı siyahlılar bu sonuçla ligde 43 puanla liderliğini korudu.
- 04.03.2019
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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