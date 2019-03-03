Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oynanması beklenen Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı, saha zemininin kötü olduğu gerekçesiyle ertelendi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Yüksekova Belediyespor, bugün Ağrı 1970 Sporu ağırladı. Grupta üst sıraları ilgilendiren kritik maç, saha zeminin kötü olduğu gerekçesiyle başlamadan ertelendi. Saha zeminini inceleyen hakem heyeti, başlama saatine yakın maçı erteleme kararı aldı. Yüksekova Belediyespor Kulübü ve taraftarlar da saha zemininin uygun olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.
Maçla ilgili kararın ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verileceği belirtildi.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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