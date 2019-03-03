Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi
03 Mart 2019, Pazar
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ile maçı ertelendi

Yüksekova Belediyespor ile Ağrı 1970 Spor maçı ertelendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oynanması beklenen ile maçı, saha zemininin kötü olduğu gerekçesiyle ertelendi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden , bugün 1970 Sporu ağırladı. Grupta üst sıraları ilgilendiren kritik maç, saha zeminin kötü olduğu gerekçesiyle başlamadan ertelendi. Saha zeminini inceleyen hakem heyeti, başlama saatine yakın maçı erteleme kararı aldı. Yüksekova Belediyespor Kulübü ve taraftarlar da saha zemininin uygun olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.
Maçla ilgili kararın ise tarafından verileceği belirtildi.

  1. 03.03.2019
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