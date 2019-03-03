IFAB'tan kural değişikliği
03 Haziran 2019, Pazartesi
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'tan kural değişikliği

IFAB'tan kural değişikliği

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı.

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren , yeni kuralların 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı. Yeni kurallar şöyle:
* ELLE OYNAMALAR: Kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda gol geçerli sayılmayacak. Futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyon devam etmeyecek.
* ZAMAN GEÇİRME: Değişiklik sırasında çıkan futbolcu kendisine en yakın yerden oyun alanını terk edecek.
* KULÜBEYE AYAR: Centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilecek.
* BARAJ MESAFESİ: Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncuları baraja en az 1 metre uzakta olacak.
* HAKEME ÇARPMA: Topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli koşullarda hakem atışı yapılması değişikliği kabul edildi.
* VAR'A DESTEK: Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada, 'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi.

  1. 3.3.2019
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