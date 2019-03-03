IFAB'tan kural değişikliği
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), elle oynama başta olmak üzere bazı konularda kural değişikliği kararları aldı.
İskoçya'nın Aberdeen kentinde 133. toplantısını gerçekleştiren IFAB, yeni kuralların 1 Haziran 2019'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı. Yeni kurallar şöyle:
* ELLE OYNAMALAR: Kasıtsız ya da kazayla bir futbolcunun eliyle gol atması durumunda gol geçerli sayılmayacak. Futbolcunun gol atma şansı yakalaması durumunda da pozisyon devam etmeyecek.
* ZAMAN GEÇİRME: Değişiklik sırasında çıkan futbolcu kendisine en yakın yerden oyun alanını terk edecek.
* KULÜBEYE AYAR: Centilmenlik dışı hareketlerde bulunan saha kenarındaki teknik heyete de sarı ve kırmızı kart gösterilebilecek.
* BARAJ MESAFESİ: Serbest atışlarda, hücum eden takımın oyuncuları baraja en az 1 metre uzakta olacak.
* HAKEME ÇARPMA: Topun hakeme çarpmasının da aralarında yer aldığı belli koşullarda hakem atışı yapılması değişikliği kabul edildi.
* VAR'A DESTEK: Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin bundan sonra futbolun bir parçası olacağının vurgulandığı açıklamada, FIFA'nın bu konuda IFAB'a tam destek vereceği belirtildi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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