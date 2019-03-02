Türkiye'nin Moldova maçı biletleri satışa çıktı
02 Mart 2019, Cumartesi
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'nin Moldova maçı biletleri satışa çıktı

Türkiye'nin Moldova maçı biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı H Grubu maçının genel bilet satışı, için başladı.

A Milli Takımı, EURO 2020'deki ilk sınavına Moldova karşısında çıkacak.
Yeni Stadyumu'nda günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun resmi sitesinden yaptığı açıklamada;
A Milli Takımımızın Moldova ile oynayacağı H Grubu maçının genel bilet satışı, için başladı.

'nda 25 Mart 2019 Pazartesi günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışı, taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Her futbolsever en fazla iki bilet satın alabilecek. Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere teslim edilecek.

Türkiye-Moldova maçının bilet fiyatları 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL ve 3. Kategori 15 TL olarak belirlendi.

A 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubundaki rakipleri şu şekilde;

İzlanda

Arnavutluk

Moldova

Andorra

  1. 02.03.2019
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