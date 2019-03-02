Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu
Türk ekibi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova ile karşılaşacak.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da çekilen kurada Ortotek Gaziler Ampute Spor, B Grubu'nda İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova ile eşleşti.
A Grubu'nda ise Gürcistan'dan Tiflis, Rusya'dan Dinamo Altai ve İrlanda'dan Cork City takımları yer aldı.
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 25-26 Mayıs tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.
- 02.03.2019
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.