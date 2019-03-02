Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu
02 Mart 2019, Cumartesi
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'un rakipleri belli oldu

Ortotek Gaziler Ampute Spor'un rakipleri belli oldu

Türk ekibi, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde 'den Everton ve Polonya'dan ile karşılaşacak.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 'un rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın başkenti Varşova'da çekilen kurada Ortotek Gaziler Ampute Spor, B Grubu'nda 'den Everton ve Polonya'dan ile eşleşti.

A Grubu'nda ise 'dan Tiflis, 'dan Dinamo Altai ve İrlanda'dan Cork City takımları yer aldı.

Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 25-26 Mayıs tarihlerinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilecek.

  1. 02.03.2019
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