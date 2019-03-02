Organize işler
Son 1.5 ayda 6 futbolcu (Diop, Tousart, Depay, Mane, Boateng, Benzema) maç sırasında soyuldu. Uluslararası bir hırsızlık çete olmasından şüphe duyuluyor. Soruşturma başlatıldı.
Futbol dünyasında ilginç işler oluyor. Son 1.5 ayda maçların oynandığı sırada 6 futbolcunun evleri soyuldu. Lyon'lu, Cheikh Diop, Lucas Tousart ve Mempis Depay'ın evleri Liverpool ile oynadıkları maç sırasında soyuldu. Futbolcuların birçok eşyası ve takıları çalındı. Hırsızlıklar başka şehirlerde de yaşandı.
ÖZELLİKLE SEÇİYORLAR
Liverpool'un Bayern Münih ile oynadığı mücadelede Sadio Mane de soyuldu. Hırsızların eve ciddi zarar verdiği kaydedildi. Barcelona'lı Boateng'in de evine hırsız girdi. 300 bin euro değerinde mücevher ve nakit parası çalındı. Son olarak Real Madrid'li Benzema da soyuldu. Uluslararası bir şebekeden şüphe duyuluyor.
- 2.3.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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