Organize işler – Fotomaç – 02 Mart 2019
02 Haziran 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Organize işler

Organize işler

Organize işler

Son 1.5 ayda 6 futbolcu (Diop, Tousart, Depay, Mane, , Benzema) maç sırasında soyuldu. Uluslararası bir hırsızlık çete olmasından şüphe duyuluyor. Soruşturma başlatıldı.

dünyasında ilginç işler oluyor. Son 1.5 ayda maçların oynandığı sırada 6 futbolcunun evleri soyuldu. 'lu, Cheikh Diop, Lucas Tousart ve Mempis Depay'ın evleri ile oynadıkları maç sırasında soyuldu. Futbolcuların birçok eşyası ve takıları çalındı. Hırsızlıklar başka şehirlerde de yaşandı.

ÖZELLİKLE SEÇİYORLAR
Liverpool'un ile oynadığı mücadelede de soyuldu. Hırsızların eve ciddi zarar verdiği kaydedildi. 'lı 'in de evine hırsız girdi. 300 bin euro değerinde mücevher ve nakit parası çalındı. Son olarak 'li Benzema da soyuldu. Uluslararası bir şebekeden şüphe duyuluyor.

  1. 2.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Organize işler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN