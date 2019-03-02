Organize işler

Futbol dünyasında ilginç işler oluyor. Son 1.5 ayda maçların oynandığı sırada 6 futbolcunun evleri soyuldu. Lyon'lu, Cheikh Diop, Lucas Tousart ve Mempis Depay'ın evleri Liverpool ile oynadıkları maç sırasında soyuldu. Futbolcuların birçok eşyası ve takıları çalındı. Hırsızlıklar başka şehirlerde de yaşandı.



ÖZELLİKLE SEÇİYORLAR

Liverpool'un Bayern Münih ile oynadığı mücadelede Sadio Mane de soyuldu. Hırsızların eve ciddi zarar verdiği kaydedildi. Barcelona'lı Boateng'in de evine hırsız girdi. 300 bin euro değerinde mücevher ve nakit parası çalındı. Son olarak Real Madrid'li Benzema da soyuldu. Uluslararası bir şebekeden şüphe duyuluyor.