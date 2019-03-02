Fatih Terim talimatı verdi! 2 oyuncuyu da alın
02 Mart 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Fatih Terim talimatı verdi! '2 oyuncuyu da alın'

talimatı verdi! '2 oyuncuyu da alın'

Fatih Terim talimatı verdi! '2 oyuncuyu da alın'

ligde şampiyonluk hesabı yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya devam ediyor. 'in yönetime ısrarla iki oyuncu üzerinde durduğu ve kesinlikle takıma monte edilmesini istediği öğrenildi. Bu iki oyuncu forması giyen ve 'dan .

Sarı-kırmızılı takımda 'in raporları doğrultusunda önümüzdeki sezonun çalışmaları başladı. 4 Mart Pazartesi günü BB. Erzurum'a konuk olacak olan 'da gözler iki oyuncuya çevrilmiş durumda.

Bu sezon 'in satılmasından sonra forvet transferinde çok geç kalan ve Mitroglou ile Diagne'yi transferin son günlerinde kadrosuna katan Galatasaray, taraftarların da bu yüzden tepkisini çekmişti. Önümüzdeki sezon ipleri sıkı tutmak isteyen Fatih Terim, yönetimden forması giyen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan 'yı izlemesini talep etti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti ve bu oyuncuları yakın takibe aldı. Takımın yaş ortalamasını düşürmek ve daha tempolu bir takım kurmak isteyen Kurt hoca, yönetimden bu transferleri bitirme sözü aldı.

  1. 02.03.2019
  2. Güncelleme: 02.03.2019 13:01
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim talimatı verdi! '2 oyuncuyu da alın' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN