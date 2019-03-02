Fatih Terim talimatı verdi! '2 oyuncuyu da alın'
Galatasaray ligde şampiyonluk hesabı yaparken bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya devam ediyor. Fatih Terim'in yönetime ısrarla iki oyuncu üzerinde durduğu ve kesinlikle takıma monte edilmesini istediği öğrenildi. Bu iki oyuncu Kasımpaşa forması giyen Tarkan Serbest ve Büyükşehir Belediye Erzurum'dan Taylan Antalyalı.
Bu sezon Gomis'in satılmasından sonra forvet transferinde çok geç kalan ve Mitroglou ile Diagne'yi transferin son günlerinde kadrosuna katan Galatasaray, taraftarların da bu yüzden tepkisini çekmişti. Önümüzdeki sezon ipleri sıkı tutmak isteyen Fatih Terim, yönetimden Kasımpaşa forması giyen Tarkan Serbest ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'yı izlemesini talep etti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı kurmaylar harekete geçti ve bu oyuncuları yakın takibe aldı. Takımın yaş ortalamasını düşürmek ve daha tempolu bir takım kurmak isteyen Kurt hoca, yönetimden bu transferleri bitirme sözü aldı.
- 02.03.2019
- Güncelleme: 02.03.2019 13:01
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Fatih Terim talimatı verdi! '2 oyuncuyu da alın' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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