Demirören devri bitti – Fotomaç – 01 Mart 2019
01 Mart 2019, Cuma
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Demirören devri bitti

Demirören devri bitti

“İddaa ve Misli.com’un Demirören bünyesine katılımından dolayı bırakıyorum. Yedi yıllık görev süremde ’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

, 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye 'ndan istifa etti. Haziran'da yapılacak seçimlere kadar Hüsnü Güreli başkanlığa vekalet edecek. Demirören'in açıklaması şöyle: "26 Şubat 2012'den beri sürdürmekte olduğum Futbol Federasyon Başkanlığı'ndan İddaa ve Misli.com'un Demirören Holding bünyesine katılımından dolayı görevimden istifa ediyorum. Bugüne kadar şerefle ve gururla taşıdığım bu milli görevi kamuoyunda tartışmalara mahal bırakmamak ve gölge düşürmemek gerekçesi ile bu kararı almış bulunmaktayım. Yedi yıl boyunca Başkanlığı görevimde başta Sayın Sayın 'a desteklerinden ve güveninden dolayı teşekkür ediyorum. Ve birlikte çalıştığımız tüm Spor Bakanları'na, 'ne, Kurullarda görev yapan tüm başkan ve üye arkadaşlarıma, Milli Takım Teknik Direktörleri ve oyuncularına, bu yolda desteğini esirgemeyen tüm Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Spor Camiasına, medyamıza çok teşekkür ediyorum. Kamuoyuna en derin saygı ve sevgilerimle arz ediyorum."
  1. 1.3.2019
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