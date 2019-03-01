Barış Şimşek UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor
VAR Koordinatörü Barış Şimşek, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem işleri Müdürü ve VAR Koordinatörü Barış Şimşek, UEFA tarafından, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor. Seminerde katılımcılara çeşitli konularda eğitimler verilirken, üye ülkelerde hakem eğitimlerinin UEFA standartlarında olması hedefleniyor.
Seminerin 25-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Fitness Eğitmenleri bölümüne ise MHK Fitness Sorumlusu Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan katıldı.
- 01.03.2019
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Şenol Güneş marttaki maçlara gidecek
Toplam 2
Yorum
göztepe tamam şenol güneş gelsinde,istifadan saatler öncesi getirilmesi doğrumubırakda teni gelen seçsin,bu acelelik niye.
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Şenol Güneş 31 Mayıs'a kadar görev başında
Toplam 1
Yorum
davut giderayak şenol güneşi getiriyor,bırak yeni gelenler seçsin kardeşim bu ne acelelik
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2 maçı kaldı
Toplam 1
Yorum
teo Haketti..
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