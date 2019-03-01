Barış Şimşek UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor
01 Mart 2019, Cuma
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'na katılıyor

Barış Şimşek UEFA Hakem Eğitimcileri Kursu'na katılıyor

VAR Koordinatörü , 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 'ın Belgrad şehrinde düzenlenen 'na katılıyor.

() Hakem işleri Müdürü ve VAR Koordinatörü , tarafından, 27 Şubat-2 Mart tarihleri arasında 'ın Belgrad şehrinde düzenlenen UEFA 'na katılıyor. Seminerde katılımcılara çeşitli konularda eğitimler verilirken, üye ülkelerde hakem eğitimlerinin UEFA standartlarında olması hedefleniyor.

Seminerin 25-27 Şubat tarihleri arasında yapılan Fitness Eğitmenleri bölümüne ise MHK Fitness Sorumlusu Doç. Dr. Tuba Kızılet Bozdoğan katıldı.

  1. 01.03.2019
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