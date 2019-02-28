İzmir Gazeteciler Cemiyeti futbol turnuvasının ödülleri verildi

İzmirli gazetecileri buluşturan ve Yeni Asır'ın şampiyonluğuyla sonuçlanan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Basın Ligi Şevket Özçelik sezonunda halı sahada ter döken basın mensuplarına ve dereceye giren takımlara ödülleri dağıtıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyetinin ev sahipliği yaptığı geceye İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş ve basın mensupları katıldı. Açılış konuşmasını yapan İzmir Gazeteciler Ceiyeti Başkanı Misket Dikmen, "Cemiyetimizin karar defterinde yıllar yıllar önce futbol turnuvası düzenlediğini gördüm. Bu düşünceden yola çıkarak bu turnuvayı düzenledik. Meslektaşlarımız da oldukça fazla ilgi gösterdi. Tüm destek olanlara ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi.



BAŞKANLARDAN TEBRİK



Ödül töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da basın mensuplarını tebrik etti. Akpınar, "Böyle güzel bir organizasyon düzenledikleri için İGC'yi tebrik ederim. Çünkü spor insanları bir araya getirmenin en doğru yoludur. Turnuvanın Şevket Özçelik gibi örnek bir gazetecinin anısına düzenlenmesi de ayrıca mutluluk verici" diye konuştu. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da hem turnuvayı düzenleyenlere hem de katılımcıları tebrik etti.