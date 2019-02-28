Dünya'nın sporu! (27.02.19)

SERVET'iN BAŞARISI IŞIK TUTACAK



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takım antrenörlüğüne geldiğini açıkladı. Şahin, "Servet Tazegül'ün Erkek Milli Takım antrenörlüğüne gelmesi, ülkemiz tekvandosuna yeni bir dinamizm, heyecan katacak. Başarısı ve tecrübesi yeni isimlere ışık tutacaktır" diye konuştu. Tazegül ise, "2020 Tokyo Olimpiyatları'na son sürat hazırlanacağız" dedi.

AYDIN BŞB TARİH YAZIYOR



Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya temsilcisi GEN-I Volley'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Temsilcimiz maçı 19-25, 27-25, 25-23, 16-25 ve 15-8'lik setlerle kazandı. Rövanş, 6 Mart Çarşamba günü Aydın'da oynanacak.



HALKBANK, ZENİT'E YENİLİP ELENDİ



Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya ekibi Zenit Kazan'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi. Kazan'da oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-14, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazandı.



AVNİ YILDIRIM RÖVANŞ İSTEDİ



Boksör Avni Yıldırım, ABD'li Anthony Dirrell ile unvan maçına çıkmış ve hakem kararıyla kaybetmişti. Haksızlığa uğradığını belirten Yıldırım, Dünya Boks Konseyi'ne (WBC) resmi başvurusunu yaparak maçın rövanşını istedi. Yıldız sporcu, "Maçın sonucunu değiştirmek istemiyorum rövanş yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.



POTADA SERİ BAŞLARI BELLİ



Türkiye'nin katılacağı 2019 Basketbol Dünya Kupası kura çekiminde seri başı takımlar seçildi. Buna göre; Çin (ev sahibi), ABD, İspanya, Fransa, Sırbistan, Arjantin, Litvanya ve Yunanistan seri başı olacak. Kura 16 Mart'ta çekilecek. Turnuva 31 Ağustos'ta başlayacak.



KORKMAZ 4 HAFTA YOK



NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz'dan kötü haber... 12 Şubat'ta Boston Celtics ile oynanan maçta sakatlanan milli basketbolcunun sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildiği duyuruldu. Yıldız oyuncu 4 hafta salonlardan uzak kalacak.

ROSSELL HAPİSTEN ÇIKTI



Barcelona'nın eski Başkanı Sandro Rossell yaklaşık 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı serbest bırakıldı. Brezilya Milli Takımı'nın televizyon yayın haklarının satışında komisyon almak ve 20 milyon euro kara para aklamakla suçlanan Rosell, 2010-2014'te Barcelona başkanlığı yapmıştı. Rossel özgür kalmak için, "Kaçmayacağımı göstermek için tüm mal varlığımı garanti olarak verebilirim" dediği belirtildi.



MOLDOVA BİLETİ SATIŞA ÇIKIYOR



A Milli Futbol Takımı'nın Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının öncelikli bilet satışı, başlıyor. Eskişehir'de 25 Mart pazartesi 20.00'de başlayacak maçın bilet fiyatları 50 lira, 30 lira ve 15 lira olarak belirlendi.



YOZGATLI ESOSA: "HAYATIMIN GOLÜ"



Bölgesel Amatör Lig'de Ünye'ye attığı gol sosyal medyada büyük yankı bulan Yozgatsporlu Priestley Irogue Esosa, "Taraftarların tepkisini gördükten sonra çok özel bir gol attığımın farkına vardım. Bu gol, benim için unutulmaz bir hatıra olacak" dedi. 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Maradona'nın İngiltere'ye, Messi'nin Getafe'ye attığı gole benzer bir şekilde fileleri sarsmıştı.