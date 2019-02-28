Cristiano Ronaldo Messi'den daha iyi

Dünyanın en iyi futbolcusu tartışması başka bir noktadan ele alındı. Yıllardır kazanılan kupalar, kişisel ödül törenleri, atılan goller derken Messi ve Ronaldo'nun penaltı karnesi derlendi. Arjantinli yıldız, Barcelona formasıyla La Liga ve Devler Ligi'nde toplam 90 kez beyaz noktanın başına geçti. Messi bu penaltılardan 68'ini gol yaptı, 16'sını kaleciye nişanladı, 4'ünü dışarıya gönderdi ve 2'sini direkte patlattı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise 92 penaltı kullandı. 1 topu direkten dönen, 10'unu kaleciye vuran, 2'sini dışarı atan CR7, 79 gol buldu. Messi, yüzde 75.56'de kalırken, Ronaldo yüzde 85.87'yle rakibini solladı. 31 yaşındaki Messi kulüp kariyerinde 669 maçta 585 gol atıp, 235 asist yaptı. Milli formayla ise 128 maçta 65 kez fileleri sarstı. 34 yaşındaki Ronaldo ise 792 maçlık kulüp kariyerinde 592 kez ağları sarsıp, 212 gol pası verdi. Milli takımda 154 maçta 85 gol kaydetti.