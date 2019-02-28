Cenk Tosun şokta! Everton kalemini kırdı... 

İngiliz ekibinde geride bıraktığımız sezon aslında iyi bir 4 ay geçiren ve 14 maçta 5 gollük bir performans ortaya koyan Cenk Tosun, bu sezon istenilen seviyeye gelemezken Marco Silva'nın ileri uçta sürekli olarak Richarlison-Walcott-Lewin'e forma şansı vermesi Cenk'in ritim tutturmasına mani oluyor.



CENK TOSUN İZLEDİ!

Salı günü Cardiff karşısında yedek kulübesinden çıkamayan Cenk Tosun, takımının 3-0 kazandığı maçı hocasının yanında takip ederken, Everton'un lig biter bitmez forvet hattına yatırım yapacağı ortaya çıktı. Star'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Leipzig'de 37 maçta 12 gol 7 asist yapan Kevin Austin'le ilgilenen 'maviler' daha şimdiden Alman ekibiyle masaya otururken, iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.