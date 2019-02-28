Cenk Tosun şokta! Everton kalemini kırdı... 
28 Şubat 2019, Perşembe
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şokta! kalemini kırdı...

Cenk Tosun şokta! Everton kalemini kırdı...

için rekor bir bonservis bedeliyle 22.5 milyon euro karşılığında ’a olan, fakat bu sezon kendisinden beklenen patlamayı yapamayan ’a kötü haber geldi. Bu sezon Leipzig'de 28 maçta 8 gol kaydeden , Cenk Tosun'un takımı Everton'a transfer oluyor.

İngiliz ekibinde geride bıraktığımız sezon aslında iyi bir 4 ay geçiren ve 14 maçta 5 gollük bir performans ortaya koyan , bu sezon istenilen seviyeye gelemezken Marco Silva'nın ileri uçta sürekli olarak Richarlison-Walcott-Lewin'e forma şansı vermesi Cenk'in ritim tutturmasına mani oluyor.

CENK TOSUN İZLEDİ!
Salı günü Cardiff karşısında yedek kulübesinden çıkamayan Cenk Tosun, takımının 3-0 kazandığı maçı hocasının yanında takip ederken, 'un lig biter bitmez forvet hattına yatırım yapacağı ortaya çıktı. Star'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Leipzig'de 37 maçta 12 gol 7 asist yapan 'le ilgilenen 'maviler' daha şimdiden Alman ekibiyle masaya otururken, iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.

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