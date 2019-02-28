Cenk Tosun şokta! Everton kalemini kırdı...
Türkiye için rekor bir bonservis bedeliyle 22.5 milyon euro karşılığında Everton’a transfer olan, fakat bu sezon kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Cenk Tosun’a kötü haber geldi. Bu sezon Leipzig'de 28 maçta 8 gol kaydeden Kevin Austin, Cenk Tosun'un takımı Everton'a transfer oluyor.
İngiliz ekibinde geride bıraktığımız sezon aslında iyi bir 4 ay geçiren ve 14 maçta 5 gollük bir performans ortaya koyan Cenk Tosun, bu sezon istenilen seviyeye gelemezken Marco Silva'nın ileri uçta sürekli olarak Richarlison-Walcott-Lewin'e forma şansı vermesi Cenk'in ritim tutturmasına mani oluyor.
CENK TOSUN İZLEDİ!
Salı günü Cardiff karşısında yedek kulübesinden çıkamayan Cenk Tosun, takımının 3-0 kazandığı maçı hocasının yanında takip ederken, Everton'un lig biter bitmez forvet hattına yatırım yapacağı ortaya çıktı. Star'da yer alan habere göre; Geçtiğimiz sezon Leipzig'de 37 maçta 12 gol 7 asist yapan Kevin Austin'le ilgilenen 'maviler' daha şimdiden Alman ekibiyle masaya otururken, iki kulüp arasında anlaşmanın yakın olduğu bildirildi.
- 28.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
kaya Top dışarı çıkmıştı karar yanlış ayrıca 2. penaltı da penaltı değil hakem fena değildi ama VAR berbattı.
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
akrep gs düşmanlığı hale devam ediyor tebrikler
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 48
Yorum
Hadi karaoglu Ben hataysporluyum. 4 gol disaridan cevrildi. Hakem ve var gorduler disaridan cevrildiklerini gorduler. Yine golu verdiler.
Cenk Tosun şokta! Everton kalemini kırdı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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