Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı 'Kamu Ligi'ne' hazır
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Futbol Takımı ''ne' hazır

Ticaret Bakanlığı Futbol Takımı 'Kamu Ligi'ne' hazır

Spor Toto 2019 'nde başarılı bir giriş yapmak isteyen Futbol Takımı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Futbol Ligi'nde mücadele edecek olan hazırlıklarını Sahasında antrenör , önderliğinde sürdürüyor.


Genç ve dinamik yapısını spor faaliyetlerinde de sürdüren Ticaret Bakanlığı, kurum personeli yeni sezonda daha başarılı bir takım izletmek için antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.


Kar altında yapılan idmanlar lig maçlarını aratmıyor. Takımdaki arkadaşlık ve neşeli hava ise tüm futbolcuların moralini üst seviyelerde tutuyor. İlk etap çalışmalarını Anıttepe Futbol sahasında gerçekleştiren Ticaret Mart ayı içerisinde başlayacak ligde başarılı bir performans çizmek için iddialı.


Antrenör Eren Sevencan, Özer Akın, "Bu yıl, elimizden gelenin en iyisi yapmaya çalışacağız. Bakanlığımızı sportmence en güzel şekilde temsil edeceğiz. Genç, dinamik bir yapıya sahip olan kurum personelimizle başarılı bir lig geçireceğimizi inanıyorum" dedi.

  1. 27.02.2019
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