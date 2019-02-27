19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Belçika'ya 1-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Belçika, 71. dakikada Buabadi Esther'in attığı golle 1-0 kazandı.
Türkiye, Belçika ile Riva'daki tesislerde 1 Mart Cuma günü bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak.
- 27.02.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
erkan atmaca bence de gol geçerli..
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
HASAN ACAR BU HAKELERE GÖZLÜK DEĞİL BÜYÜTEÇ VERİN
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Topun aut çizgisini geçtiği çok net görülüyor.Fakat hakemler bunu hep yapıyor.
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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