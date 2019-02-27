19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Altı 'ya yenildi

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı Belçika'ya yenildi

Altı , hazırlık maçında 'ya 1-0 yenildi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı , 71. dakikada Buabadi Esther'in attığı golle 1-0 kazandı.

Türkiye, Belçika ile Riva'daki tesislerde 1 Mart Cuma günü bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak.

  1. 27.02.2019
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