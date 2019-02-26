Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...
26 Şubat 2019, Salı
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derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...

'nin 3-0'dan 3-3'ü yakaladığı tarihi güne adeta damga vurdu ve büyük ses getirdi. Kimsenin beklemediği bir şekilde ilk yarısına 'ın ikinci yarısına da Fenerbahçe'nin damga vurduğu derbi nefesleri kesti. 6 gollü karşılaşma, Avrupa basınında da geniş yer buldu ve yabancı basının derbiye bakışı çok ses getirdi...

  1. 26.02.2019
  2. Güncelleme: 26.02.2019 11:38
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