Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler...
Fenerbahçe'nin 3-0'dan 3-3'ü yakaladığı tarihi derbi güne adeta damga vurdu ve büyük ses getirdi. Kimsenin beklemediği bir şekilde ilk yarısına Beşiktaş'ın ikinci yarısına da Fenerbahçe'nin damga vurduğu derbi nefesleri kesti. 6 gollü karşılaşma, Avrupa basınında da geniş yer buldu ve yabancı basının derbiye bakışı çok ses getirdi...
- 26.02.2019
- Güncelleme: 26.02.2019 11:38
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi Avrupa'da gündem oldu! İşte manşetler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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