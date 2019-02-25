Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
25 Şubat 2019, Pazartesi
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ABD'de takım sahibi oldu

Kulübünün sembol isimlerinden Alessandro , (UPSL) takımlarından LA 10'un sahibi oldu.

Kulübünün sembol isimlerinden Alessandro , (UPSL) takımlarından LA 10'un sahibi oldu.

Del Piero, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, iş ortağı Jeffrey Whalen ile ABD'nin kentinde faaliyetlerini sürdüren LA 10 isimli kulübün sahibi olduğunu belirtti.

Özdeşleştiği Juventus formasıyla 705 maçta 290 gol atan 44 yaşındaki eski futbolcu, 91 kez giydiği İtalya formasıyla 2006'da 'nı kaldırdı.

  1. 25.02.2019
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