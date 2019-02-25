Del Piero ABD'de takım sahibi oldu
Juventus Kulübünün sembol isimlerinden Alessandro Del Piero, Amerikan Beşinci Futbol Ligi (UPSL) takımlarından LA 10'un sahibi oldu.
Juventus Kulübünün sembol isimlerinden Alessandro Del Piero, Amerikan Beşinci Futbol Ligi (UPSL) takımlarından LA 10'un sahibi oldu.
Del Piero, kişisel internet sitesinden yaptığı açıklamada, iş ortağı Jeffrey Whalen ile ABD'nin Los Angeles kentinde faaliyetlerini sürdüren LA 10 isimli kulübün sahibi olduğunu belirtti.
Özdeşleştiği Juventus formasıyla 705 maçta 290 gol atan 44 yaşındaki eski futbolcu, 91 kez giydiği İtalya Milli Takımı formasıyla 2006'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırdı.
- 25.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Del Piero ABD'de takım sahibi oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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