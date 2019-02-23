UEFA’da rota çizildi – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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’da rota çizildi

UEFA’da rota çizildi

'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 7 Mart'ta, rövanşı 14 Mart'ta olacak. Kura: Chelsea-Dinamo Kiev, Frankfurt-İnter, D. Zagreb- , Napoli-Salzburg, - , Sevilla-Slavia Prag, Arsenal-Rennes, Zenit-Villarreal.

  1. 23.2.2019
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