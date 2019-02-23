UEFA’da rota çizildi
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İlk maçlar 7 Mart'ta, rövanşı 14 Mart'ta olacak. Kura: Chelsea-Dinamo Kiev, Frankfurt-İnter, D. Zagreb- Benfica, Napoli-Salzburg, Valencia- Krasnodar, Sevilla-Slavia Prag, Arsenal-Rennes, Zenit-Villarreal.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
UEFA’da rota çizildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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