Chelsea’ye şok ceza – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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’ye şok ceza

Chelsea’ye şok ceza

, İngiliz devi 'ye 2 dönem yani 1 yıl yasağı getirdi.

, İngiliz devi 'ye 2 dönem yani 1 yıl yasağı getirdi. Maviler'in 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle bu cezayı aldığı açıklandı. Ayrıca Chelsea'ya 600 bin, Federasyonu'na 510 bin frangı para cezası verildi.

  1. 23.2.2019
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