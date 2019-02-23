Chelsea’ye şok ceza

FIFA, İngiliz devi Chelsea'ye 2 dönem yani 1 yıl transfer yasağı getirdi. Maviler'in 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle bu cezayı aldığı açıklandı. Ayrıca Chelsea'ya 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'na 510 bin İsviçre frangı para cezası verildi.