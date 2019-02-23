Barış Telli etkisi

Ampute Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin UEFA'ya verdiği röportaj büyük ses getirdi. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetmesine rağmen hem beden eğitimi öğretmeni hem de futbolcu olan Telli'nin hayat hikâyesi yüz binlerce kez görüntülendi.