Barış Telli etkisi – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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etkisi

Barış Telli etkisi

'nın yıldızı 'nin 'ya verdiği röportaj büyük ses getirdi.

'nın yıldızı 'nin 'ya verdiği röportaj büyük ses getirdi. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybetmesine rağmen hem beden eğitimi öğretmeni hem de futbolcu olan Telli'nin hayat hikâyesi yüz binlerce kez görüntülendi.

  1. 23.2.2019
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