Arsene Wenger tatlı bir düşman
Jose Mourinho, İngiltere'de rakibi olan Arsene Wenger hakkında çarpıcı konuştu.
Jose Mourinho, İngiltere'de rakibi olan Arsene Wenger hakkında çarpıcı konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Chelsea'ye 2004'te ilk geldiğimde namağlup bir Arsenal vardı. Ferguson'un ManU'su dağılmıştı. Şampiyonluk için çok hevesliydik. Wenger'le ciddi bir rekabete girdik. Tabiri caizse tatlı düşmanlardık. Wenger çok zeki biri. Tarihin en iyilerinden" dedi.
- 23.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Arsene Wenger tatlı bir düşman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.