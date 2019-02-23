Arsene Wenger tatlı bir düşman

Jose Mourinho, İngiltere'de rakibi olan Arsene Wenger hakkında çarpıcı konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "Chelsea'ye 2004'te ilk geldiğimde namağlup bir Arsenal vardı. Ferguson'un ManU'su dağılmıştı. Şampiyonluk için çok hevesliydik. Wenger'le ciddi bir rekabete girdik. Tabiri caizse tatlı düşmanlardık. Wenger çok zeki biri. Tarihin en iyilerinden" dedi.