Arsene Wenger tatlı bir düşman – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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tatlı bir düşman

Arsene Wenger tatlı bir düşman

, 'de rakibi olan hakkında çarpıcı konuştu.

, 'de rakibi olan hakkında çarpıcı konuştu. Portekizli çalıştırıcı, "'ye 2004'te ilk geldiğimde namağlup bir vardı. Ferguson'un ManU'su dağılmıştı. Şampiyonluk için çok hevesliydik. Wenger'le ciddi bir rekabete girdik. Tabiri caizse tatlı düşmanlardık. Wenger çok zeki biri. Tarihin en iyilerinden" dedi.

  1. 23.2.2019
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