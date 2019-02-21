PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel sözleşme
21 Şubat 2019, Perşembe
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PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel sözleşme

Ligue 1 kulübü , doğumlu Türk futbolcu ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

kulübü Saint-Germain (), golcü futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

PSG Kulübü, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile ilk profesyonel sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Genç forvetin kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar süreceği belirtildi.

Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol attı.

  1. 21.2.2019 13:37
  2. Güncelleme: 21.2.2019 14:43
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