PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel sözleşme
Ligue 1 kulübü PSG, Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Fransa kulübü Paris Saint-Germain (PSG), golcü futbolcu Metehan Güçlü ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.
PSG Kulübü, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Fransa doğumlu Türk futbolcu Metehan Güçlü ile ilk profesyonel sözleşmenin imzalandığını duyurdu.
Genç forvetin kontratının 30 Haziran 2022'ye kadar süreceği belirtildi.
Altyapısına 2012'de dahil olduğu PSG'de bu sezon B takımıyla 16 maça çıkan Metehan, 11 gol attı.
- 21.2.2019 13:37
- Güncelleme: 21.2.2019 14:43
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