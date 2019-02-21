Lider Aliağaspor FK Tavşanlı Linyitspor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. grupta liderliğini sürdüren Aliağaspor FK, TKİ Tavşanlı Linyitspor'u ağırlayacak. 19. haftanın maçı, 24 Şubat 2019 Pazar günü Petkim Stadı'nda saat 14.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Antalya bölgesinden Kemal Ögen yönetecek ve Ögen'in yardımcılığını Uğur Çakmak ve Durmuş Ali Kepçeli yapacak.

40 puanla en yakın rakibi Maltepespor'un iki puan önünde liderliğini sürdüren Aliağaspor FK, önemli karşılaşma öncesinde hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Tesisleri'nde yaptığı tek idmanla sürdürdü.



Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde gerçekleştirilen idman açma germe ve ısınma hareketleriyle başladı. Kısa mesafede çabukluk ve denge çalışması ile devam eden idman yarı sahada oynanan taktik maçla son buldu. Yaklaşık iki saat süren idmana Aksarayspor'dan transfer edilen 1990 doğumlu Santrafor Okan Sarı ve Görele Spor Takım Kaptanı orta saha oyuncusu 1991 doğumlu Göktuğ Yağız da katıldı.



Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, güçlü taraftar desteği ile karşılaşmadan üç puanla ayrılacaklarını söyledi.



BAL'da 19. haftada oynanacak olan karşılaşmaların tamamı ise 24 Şubat 2019 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak.