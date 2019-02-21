Inter Rapid Wien maçı ne zaman? Icardi şoku...
21 Şubat 2019, Perşembe
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Inter maçı ne zaman? şoku...

Inter Rapid Wien maçı ne zaman? Icardi şoku...

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen Arjantinli forvet Mauro , Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları rövanş maçı kadrosuna alınmadı.

Takım kaptanlığı alınan ve son 2 karşılaşmada forma giyemeyen 'nin sakat olduğu ve bu yüzden forma giyemeyeceği belirtildi.

Karşılaşma 21 Şubat tarihinde TSI ile saat 23.00'da oynanacak.

Inter'in Rapid Wien maçı kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Handanovic; Padelli, Berni.

Defans: de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar.

Orta saha: Vecino, Nainggolan, B. Valero, Perisic.

Forvet: Lautaro Martinez, Politano, Adorante, Candreva.

  1. 21.2.2019 22:07
  2. Güncelleme: 21.2.2019 22:08
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