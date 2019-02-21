Inter Rapid Wien maçı ne zaman? Icardi şoku...
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Inter forması giyen Arjantinli forvet Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Rapid Wien rövanş maçı kadrosuna alınmadı.
Takım kaptanlığı alınan ve son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Icardi'nin sakat olduğu ve bu yüzden forma giyemeyeceği belirtildi.
Karşılaşma 21 Şubat tarihinde TSI ile saat 23.00'da oynanacak.
Inter'in Rapid Wien maçı kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Handanovic; Padelli, Berni.
Defans: de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar.
Orta saha: Vecino, Nainggolan, B. Valero, Perisic.
Forvet: Lautaro Martinez, Politano, Adorante, Candreva.
- 21.2.2019 22:07
- Güncelleme: 21.2.2019 22:08
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Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
Yorum
maho Samet aybabadan hoca olmaz
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