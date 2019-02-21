Inter Rapid Wien maçı ne zaman? Icardi şoku...

Takım kaptanlığı alınan ve son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Icardi'nin sakat olduğu ve bu yüzden forma giyemeyeceği belirtildi.

Karşılaşma 21 Şubat tarihinde TSI ile saat 23.00'da oynanacak.

Inter'in Rapid Wien maçı kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Handanovic; Padelli, Berni.

Defans: de Vrij, Ranocchia, Asamoah, Cedric, Miranda, D'Ambrosio, Skriniar.

Orta saha: Vecino, Nainggolan, B. Valero, Perisic.

Forvet: Lautaro Martinez, Politano, Adorante, Candreva.