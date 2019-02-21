Erwin Koeman imzayı attı! Yeni takımı...
Bu sezon Fenerbahçe'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, Umman Milli Takımı ile anlaştı.
Umman Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne Erwin Koeman getirildi.
2019 Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçtikten sonra Pim Verbeek ile yollarını ayıran Umman, yine bir Hollandalı teknik direktör ile anlaştı.
Umman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, milli takımın teknik direktörlüğüne 57 yaşındaki Erwin Koeman'ın getirilmesini kararlaştırdı.
Bu sezon Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de geçici teknik direktörlük yapan Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nı da çalıştırdı.
- 21.2.2019 11:10
- Güncelleme: 21.2.2019 11:32
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Yorum
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Kızsam mı, üzülsem mi?
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hagi10 tabi sen ali koçsun yaa senin üzerine laf söylenmez dimi. Herkesin hür idaresi var madem nihat özdemiri suçluyorsun saygı duyucaksın
Erwin Koeman imzayı attı! Yeni takımı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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