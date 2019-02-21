Erwin Koeman Umman Milli Takımı'nı çalıştıracak
21 Şubat 2019, Perşembe
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imzayı attı! Yeni takımı...

Erwin Koeman imzayı attı! Yeni takımı...

Bu sezon 'de geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Koeman, ile anlaştı.

Umman Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi.

2019 Asya Kupası'nda tarihinde ilk kez grup aşamasını geçtikten sonra Pim Verbeek ile yollarını ayıran Umman, yine bir Hollandalı teknik direktör ile anlaştı.

Umman Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, teknik direktörlüğüne 57 yaşındaki Erwin Koeman'ın getirilmesini kararlaştırdı.

Bu sezon Phillip Cocu'nun görevden alınmasının ardından 'de geçici teknik direktörlük yapan Koeman, ülkesinin PSV, Feyenoord, Utrecht, Waalwijk kulüplerinin yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

  1. 21.2.2019 11:10
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:32
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