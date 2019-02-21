Chelsea Malmö maçı ne zaman? Canlı yayınlanacak kanal...

UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçında Chelsea ile Malmö karşı karşıya gelecek. Chelsea Malmö maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti.

Karşılaşma 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak.