UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor... Son 32 turunda oynanacak Chelsea Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? gibi sorular futbolseverler tarafından araştırılıyor... İşte karşılaşmaya dair detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçında Chelsea ile Malmö karşı karşıya gelecek. Chelsea Malmö maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti.
Karşılaşma 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak.
- 21.2.2019 22:16
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Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
suskun Allah yar ve yardımcın olsun
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Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
Toplam 1
Yorum
anılerhan neden altyapıdakı diğerlerini yolladılar yetersizlermi acaba
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Samet Aybaba Başakşehir maçında revizyona gidiyor
Toplam 3
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maho Samet aybabadan hoca olmaz
Chelsea Malmö maçı ne zaman? Canlı yayınlanacak kanal... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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