Chelsea Malmö maçı ne zaman? Canlı yayınlanacak kanal...
21 Şubat 2019, Perşembe
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maçı ne zaman? Canlı yayınlanacak kanal...

Chelsea Malmö maçı ne zaman? Canlı yayınlanacak kanal...

'nde heyecan sürüyor... Son 32 turunda oynanacak maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? gibi sorular futbolseverler tarafından araştırılıyor... İşte karşılaşmaya dair detaylar...

'nin son 32 turunda rövanş maçında ile karşı karşıya gelecek. maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti.

Karşılaşma 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Mücadele Bein Sports 4'ten naklen yayınlanacak.

  1. 21.2.2019 22:16
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