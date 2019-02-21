Ada'da gündem Cengiz Ünder! 'Çılgın Türk'
21 Şubat 2019, Perşembe
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Ada'da gündem ! 'Çılgın Türk'

Ada'da gündem Cengiz Ünder! 'Çılgın Türk'

İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Daha önce Tottenham, M.City ve ’in gündemine giren için ’nin 60 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

Roma'da bu sezon öne çıkan , 'nin gündemindeki isim oldu. Ara dönemi öncesi M.City, Tottenham ve 'in gündemine giren milli futbolcunun bu kez de 'nin radarına girdiği iddia edildi. İngiliz basını, sezon sonunda Hazard'ı 'e satacak olan Chelsea'nin 22 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacağını belirtti. Takımı gençleştirme operasyonu başlatacak olan Ada ekibinin Cengiz transferinde 60 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

AVRUPA'DA BİR BAŞKA
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cengiz, bu sezon 25 resmi maçta oynadı. İtalyan ekibi ile çıktığı bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 7 asist aptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Avrupa'daki 6 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Her iki kanatta da görev yapan genç futbolcu, 2016-2017 sezonunun ardından 13.4 milyon euro bonservis bedeliyle 'den Roma'ya transfer olmuştu.

BU HAFTA SAHAYA ÇIKIYOR
Ligi'nde Torino ile oynanan maçta sakatlanan ve 4 karşılaşma kaçıran Cengiz Ünder, bu hafta formasına kavuşacak. Hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcunun sakatlıktan kurtulduğu açıklandı.
  1. 21.2.2019
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