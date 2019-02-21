Ada'da gündem Cengiz Ünder! 'Çılgın Türk'
İngiliz basını flaş bir iddia ortaya attı. Daha önce Tottenham, M.City ve Arsenal’in gündemine giren Cengiz Ünder için Chelsea’nin 60 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.
AVRUPA'DA BİR BAŞKA
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Cengiz, bu sezon 25 resmi maçta oynadı. İtalyan ekibi ile çıktığı bu karşılaşmalarda 6 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu, 7 asist aptı. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken yıldız oyuncu, Avrupa'daki 6 karşılaşmada 3 gol attı, 1 de asist yaptı. Her iki kanatta da görev yapan genç futbolcu, 2016-2017 sezonunun ardından 13.4 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den Roma'ya transfer olmuştu.
BU HAFTA SAHAYA ÇIKIYOR
İtalya Ligi'nde Torino ile oynanan maçta sakatlanan ve 4 karşılaşma kaçıran Cengiz Ünder, bu hafta formasına kavuşacak. Hafta başından bu yana takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcunun sakatlıktan kurtulduğu açıklandı.
- 21.2.2019
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