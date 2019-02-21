7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerini buldu

TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, dernek olarak bu sene 7'ncisini gerçekleştirildikleri TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunun artık geleneksel hale geldiğine inandığını söyledi.

Futbol odaklı spor dünyasında diğer branşlarda önemli başarılar elde etmiş sporcuları da ödüllendirmek istediklerini kaydeden Okumuş, şöyle konuştu:

"Uluslararası alanda başarı elde etmiş sporcularımız için bu organizasyonu düzenliyoruz. 2018'de İzmir ve Ege Bölgesi'nde Türk sporuna çok değerli katkılar sunmuş isimlerin yanı sıra sembol isimlere de ödül veriyoruz. Kısa süre önce toprağa verdiğimiz çok kıymetli hem spor hem bilim hem de gönül insan Bülent Zeren örneğinde olduğu gibi. Vefatından önce yönetim kurulu olarak kendisine bu ödülü vermeyi kararlaştırmıştık."

Ödül töreninde, derneğe verdiği katkılardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür plaketi verildi.

Hayatını 8 Şubat'ta kaybeden Dr. Bülent Zeren'in "Spora Adanmışlık Ödülü"nü oğlu Can Zeren'in aldığı gecede diğer ödül alanlar şöyle:

Yılın takımı: Akhisarspor

Yılın antrenörü: Yılmaz Göktekin (Artistik Cimnastik Milli Takımı)

Yılın sporcuları: Yasemin Ecem Anagöz (Okçuluk), Yılkan Timurşah (Yelken), Bengisu Avcı (Yüzme) ve Vahap Şanal (Satranç)

İzmir sporuna katkı: İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu

İzmir'de yılın sosyal sorumluluk ödülleri: MahalleBiz Spor Kulübü Derneği, "Pınar Karşıyaka Sosyal Sorumluluk Tribünü"