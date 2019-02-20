Sami Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

Sami Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi

'un Alman futbolcusu 'nın sağlık kontrollerinde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklandı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Khedira'nın tıbbi testleri geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nde 'le yapılacak maçın kadrosuna alınmadığı duyuruldu.

daha sonra Khedira'nın durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını da duyurdu.

31 yaşındaki futbolcunun Torino'da tedavisine başlandı.

İtalyan basını ise Khedira'nın en az 1 ay futbol oynamasının sakıncalı olacağını iddia etti. Haberlerde Khedira'ya ilaçla tedavi ya da ablasyon uygulanabileceği belirtildi.

  1. 20.2.2019 14:12
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