Sami Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi
Juventus'un Alman futbolcusu Sami Khedira'nın sağlık kontrollerinde kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklandı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada Khedira'nın tıbbi testleri geçemediği için Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le yapılacak maçın kadrosuna alınmadığı duyuruldu.
Juventus daha sonra Khedira'nın durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapacağını da duyurdu.
31 yaşındaki futbolcunun Torino'da tedavisine başlandı.
İtalyan basını ise Khedira'nın en az 1 ay futbol oynamasının sakıncalı olacağını iddia etti. Haberlerde Khedira'ya ilaçla tedavi ya da ablasyon uygulanabileceği belirtildi.
- 20.2.2019 14:12
-
Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkmadı
Toplam 1
Yorum
Akigo Commolli istifa
-
Trabzonspor 5 genç oyuncusundan umduğunu bulamadı
Toplam 1
Yorum
MEHMET ALİ ÇOK DOĞRU BİR KARAR ÖZELLİKLE 1 LİG SEVİYESİNDE OLMAYAN BERKAY VB GENÇLER TAKIMIN KALİTESİNİ DÜŞÜRÜR ABDÜLKADİRLERDE YEDEK SOYUNMALI
-
Rodallega ayrılabilir
Toplam 1
Yorum
Surmene Kardesim sadece penalty degil.adam bitik,olcaydan fazla farki yok.benden demesi
Sami Khedira'nın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.