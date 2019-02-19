MHK'nın görev dağılımı belli oldu
19 Şubat 2019, Salı
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MHK'nın görev dağılımı belli oldu

MHK'nın görev dağılımı belli oldu

'nun görev dağılımı belli oldu.

'nun 18.02.2019 Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık Otel'de yaptığı ilk toplantısı gerçekleştirildi. başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:

BAŞKAN: Sabri Çelik

BAŞKANVEKİLİ:

PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK): Sabri Çelik, Mustafa Çulcu,

BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu

MENTÖR SORUMLUSU:

FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU:

EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU:

EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat

2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu

3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu

4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen

5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu

6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır

7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi

8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak

  1. 19.2.2019 13:32
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