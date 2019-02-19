MHK'nın görev dağılımı belli oldu
Merkez Hakem Kurulu'nun görev dağılımı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'nun 18.02.2019 Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık Otel'de yaptığı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:
BAŞKAN: Sabri Çelik
BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu
PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK): Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu
MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen
FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat
2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu
3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu
4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen
5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu
6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır
7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi
8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak
- 19.2.2019 13:32
-
Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
-
Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
MHK'nın görev dağılımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.