MHK'nın görev dağılımı belli oldu

Merkez Hakem Kurulu'nun 18.02.2019 Pazartesi günü Limak Eurasia Kavacık Otel'de yaptığı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Sabri Çelik başkanlığında yapılan toplantıda, görev dağılımı aşağıdaki şekilde oldu:



BAŞKAN: Sabri Çelik



BAŞKANVEKİLİ: Mustafa Çulcu



PROFESYONEL MÜSABAKA İCRA KURULU (PMİK): Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat



BASIN SÖZCÜSÜ: Mustafa Çulcu



MENTÖR SORUMLUSU: Ünsal Çimen



FUTSAL-PLAJ FUTBOLU ve KADINLAR LİGİ SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu



EPAK BAŞKANI ve BAL LİGİ SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu



EPAK YARDIMCILARI: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak



1.BÖLGE SORUMLUSU: Muhittin Boşat



2.BÖLGE SORUMLUSU: Mustafa Çulcu



3.BÖLGE SORUMLUSU: Ferhat Gündoğdu



4.BÖLGE SORUMLUSU: Ünsal Çimen



5.BÖLGE SORUMLUSU: Kamil Abitoğlu



6.BÖLGE SORUMLUSU: Hamza Mısır



7.BÖLGE SORUMLUSU: Hakan Sivriservi



8.BÖLGE SORUMLUSU: Nihat Mızrak