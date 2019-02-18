UEFA Başkanı Ceferin'den Kulluk'a teşekkür
19 Şubat 2019, Salı
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Başkanı Ceferin'den Kulluk'a teşekkür

UEFA Başkanı Ceferin'den Kulluk'a teşekkür

Başkanı , Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk'a teşekkür mektubu gönderdi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Kulluk, 43. Olağan Kongresi'nde yeniden başkanlığa seçilen 'i tebrik etti.

2023'e kadar görev yapacak Ceferin'e ikinci dönem için başarı dileğinde bulunan Kulluk'a Ceferin, teşekkür mektubuyla karşılık verdi.

Ceferin mektubunda, Kulluk'a iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederken, futbol ailesinin bütün paydaşlarının yardımıyla bu güzel oyunun korunacağına ve geliştirileceğine olan inancını vurguladı.

Aleksander Ceferin, mektubunda kulübe başarı dileğinde bulundu.

  1. 18.2.2019 17:40
  2. Güncelleme: 19.2.2019 12:34
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