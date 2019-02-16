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19 Mayıs 2019, Pazar
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Infantino'dan 'ye destek

Infantino'dan Türkiye'ye destek

Başkanı Infantino, “, ’nı organize edebilir. Tüm kupalara ev sahipliği yapabilir. Türkiye’nin futbolda dünya lideri olmasını istiyoruz” diye konuştu.

Futbol Yönetim Zirvesi için 'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, ülkemiz için flaş açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin herhangi bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek imkanı var" diyen Infantino, "Geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'ya da ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Çok rekabetçi ve iyi sunumlar yapıldı. Arzu var, tutku var. Büyük bir ülke Türkiye. FIFA olarak biz de çok mutluyuz finansal fair play açısından. Şartlar ve altyapı da çok uygun Türkiye'de. Her şey yolunda giderse neden olmasın. Biz Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

DÜNYADA İLK 10'A GİRMELİ

İnfantino, 'nin futbolda dünyada ilk 10 sırada yer alması gerektiğinin altını çizdi. Infantino, "Türk futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Dünyanın üst seviyesinde. Kesinlikle dünyanın ilk 10'u içinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde. Milli Takım'da bir yukarı çıkış, bir aşağı iniş, dalgalanmalar var. İstikrar sorunu var. Sadece Türkiye bu sorunu yaşamıyor. İtalya, Hollanda ve Güney Amerika'dan bazı takımlar da yaşıyor. Türkiye burada kesinlikle lider bir rol oynamalı. Milli Takım adına Dünya Kupası'nda şampiyonluk için, üst seviyeler için mücadele göstermeli" yorumunu yaptı.

2026'DA 48 TAKIM

Infantino, 2026'da ABD-Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 'nda 48 takım olacağını açıkladı. Infantino, "2022'de de 48 ülke ile olur mu diye bakıyoruz açıkçası. Tabii 48 ülke olunca Türkiye'nin de kupaya katılma şansı artacak, onun için yapıyoruz" dedi.

VAR, FUTBOLU TEMIZLIYOR

VAR uygulamasının hakem hatalarını büyük ölçüde bitirdiğini söyleyen Infantino, "VAR, etkin biçimde çalışıyor. Bu sistemi istedik çünkü futbolu temizliyor. Futbola burnunu sokup bozmuyor, hakemlere yardımcı oluyor. Yüzde 90 doğru kararlardan yüzde 99'a yükseltmeyi başardık. Ofsaytta artık yüzde 100 garanti var" şeklinde konuştu.

ÇAKIR'I SEVIYORUM

Infantino, FIFA kokartlı hakem 'ı çok sevdiğini söylerken, en beğendiği futbolcunun ismini söylemedi ama şöyle konuştu: "Biz hakemleri tutuyoruz (gülüyor). Messi, Ronaldo, Modric... Hangisini seçersiniz ki? Cüneyt Çakır'ı çok seviyorum."

GENÇLER OYNASIN

A Milli Futbol Takımı'nda genç isimlerin oynamasının önemli olduğunu belirten Infantino, "Ligde de ortalama 30 yaşındaki yabancı futbolcunun oynamasından daha iyi bu durum. Türkiye'deki kulüpler gençlerine ne kadar yatırım yaparsa o kadar iyi olur" dedi.

DEMIRÖREN'LE ARAMIZ SÜPER

Başkanı ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran Infantino, "Yıllardır tanışıyoruz. Çok iyi kişisel ilişkimiz var. Türkiye'de çok fazla insan tanıyorum futbolla ilgili. Şenes Erzik'i biliyorsunuz, Türk Futbolunun çok önemli bir ismi" diye konuştu.

  1. 16.2.2019
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