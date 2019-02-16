Infantino'dan Türkiye'ye destek
FIFA Başkanı Infantino, “Türkiye, Dünya Kupası’nı organize edebilir. Tüm kupalara ev sahipliği yapabilir. Türkiye’nin futbolda dünya lideri olmasını istiyoruz” diye konuştu.
FIFA Futbol Yönetim Zirvesi için İstanbul'a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino, ülkemiz için flaş açıklamalarda bulundu. "Türkiye'nin herhangi bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapabilecek imkanı var" diyen Infantino, "Geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa'ya da ev sahipliği yapacak. Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için de önemli çalışmalar yapıldı. Çok rekabetçi ve iyi sunumlar yapıldı. Arzu var, tutku var. Büyük bir ülke Türkiye. FIFA olarak biz de çok mutluyuz finansal fair play açısından. Şartlar ve altyapı da çok uygun Türkiye'de. Her şey yolunda giderse neden olmasın. Biz Türkiye'nin dünya futboluna liderlik yapmasını istiyoruz" diye konuştu.
DÜNYADA İLK 10'A GİRMELİ
İnfantino, Türkiye'nin futbolda dünyada ilk 10 sırada yer alması gerektiğinin altını çizdi. Infantino, "Türk futbolu her zaman olmalı ve olacaktır. Peki nerede? Dünyanın üst seviyesinde. Kesinlikle dünyanın ilk 10'u içinde olmalı. Kulüpler bazında zaten üst seviyelerde. Milli Takım'da bir yukarı çıkış, bir aşağı iniş, dalgalanmalar var. İstikrar sorunu var. Sadece Türkiye bu sorunu yaşamıyor. İtalya, Hollanda ve Güney Amerika'dan bazı takımlar da yaşıyor. Türkiye burada kesinlikle lider bir rol oynamalı. Milli Takım adına Dünya Kupası'nda şampiyonluk için, üst seviyeler için mücadele göstermeli" yorumunu yaptı.
2026'DA 48 TAKIM
Infantino, 2026'da ABD-Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda 48 takım olacağını açıkladı. Infantino, "2022'de de 48 ülke ile olur mu diye bakıyoruz açıkçası. Tabii 48 ülke olunca Türkiye'nin de kupaya katılma şansı artacak, onun için yapıyoruz" dedi.
VAR, FUTBOLU TEMIZLIYOR
VAR uygulamasının hakem hatalarını büyük ölçüde bitirdiğini söyleyen Infantino, "VAR, etkin biçimde çalışıyor. Bu sistemi istedik çünkü futbolu temizliyor. Futbola burnunu sokup bozmuyor, hakemlere yardımcı oluyor. Yüzde 90 doğru kararlardan yüzde 99'a yükseltmeyi başardık. Ofsaytta artık yüzde 100 garanti var" şeklinde konuştu.
ÇAKIR'I SEVIYORUM
Infantino, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı çok sevdiğini söylerken, en beğendiği futbolcunun ismini söylemedi ama şöyle konuştu: "Biz hakemleri tutuyoruz (gülüyor). Messi, Ronaldo, Modric... Hangisini seçersiniz ki? Cüneyt Çakır'ı çok seviyorum."
GENÇLER OYNASIN
A Milli Futbol Takımı'nda genç isimlerin oynamasının önemli olduğunu belirten Infantino, "Ligde de ortalama 30 yaşındaki yabancı futbolcunun oynamasından daha iyi bu durum. Türkiye'deki kulüpler gençlerine ne kadar yatırım yaparsa o kadar iyi olur" dedi.
DEMIRÖREN'LE ARAMIZ SÜPER
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile çok iyi bir ilişkisi olduğunu aktaran Infantino, "Yıllardır tanışıyoruz. Çok iyi kişisel ilişkimiz var. Türkiye'de çok fazla insan tanıyorum futbolla ilgili. Şenes Erzik'i biliyorsunuz, Türk Futbolunun çok önemli bir ismi" diye konuştu.
- 16.2.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
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Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Infantino'dan Türkiye'ye destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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