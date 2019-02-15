Ortaca Belediyespor yeni hocasıyla bir ilki yaşadı
Ortaca Belediyespor, yeni teknik direktörü Çağlar Ayan yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.
Ayan, yönetiminde Kuşadası deplasmanında sahaya çıkan Ortaca, bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini kazandı. 1983 Ankara doğumlu Çağlar Ayan, kariyeri süresince Yeni Yolspor, Ankaragücü, Kızılcahamam Belediyespor, Çankırıspor, Çubuk Futbol A.Ş., Körfez İskenderunspor ve Kırıkkale Yahşihanspor formalarını terletti. Genç milli takımlarda da forma giyen Ayan, Ortaca'da Levent Numanoğlu'nun yardımcılığını yapmaktaydı.
Ayan, ilk maçında takıma oynattığı futbolla, sporseverlerin beğenisini kazandı.
Ortaca Belediyespor aldığı galibiyetin ardından son sıradan kurtuldu ve 11 puanla 13'üncü sırada haftayı noktaladı.
- 15.2.2019 19:01
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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