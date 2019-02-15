Ortaca Belediyespor yeni hocasıyla bir ilki yaşadı
15 Şubat 2019, Cuma
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yeni hocasıyla bir ilki yaşadı

Ortaca Belediyespor yeni hocasıyla bir ilki yaşadı

, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk maçta galibiyet aldı.

Ayan, yönetiminde Kuşadası deplasmanında sahaya çıkan Ortaca, bu sezon ki ilk dış saha galibiyetini kazandı. 1983 Ankara doğumlu , kariyeri süresince Yeni Yolspor, Ankaragücü, Kızılcahamam Belediyespor, Çankırıspor, Çubuk A.Ş., Körfez İskenderunspor ve Yahşihanspor formalarını terletti. Genç milli takımlarda da forma giyen Ayan, Ortaca'da Levent Numanoğlu'nun yardımcılığını yapmaktaydı.
Ayan, ilk maçında takıma oynattığı futbolla, sporseverlerin beğenisini kazandı.

aldığı galibiyetin ardından son sıradan kurtuldu ve 11 puanla 13'üncü sırada haftayı noktaladı.

  1. 15.2.2019 19:01
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