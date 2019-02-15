Örnek tesis

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti. Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekilleri Nihat Özdemir ve Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez ile yönetim kurulu üyeleri, FIFA'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı.



EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve FIFA Başkanı Infantino, bir süre karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti. Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Infantino'nun ev sahipliği için Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.



INFANTINO SAHAYA INDI

FIBA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen organizasyonda FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. 15'er dakikalık müsabakaların ardından Gianni Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin gibi isimlerin forma giydiği Mavi Takım şampiyon oldu. FIFA-TFF karmasına kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi.



NEŞELİ DAKİKALAR YAŞANDI

Infantino'nun Riva ziyaretinde neşeli dakikalar yaşandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa futbolunun başındaki İnfantino'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Turnuvada oynanan maç sırasında da neşeli anlar yaşandı.