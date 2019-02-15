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Örnek tesis

Örnek tesis

Riva tesislerinde incelemelerde bulunan Başkanı İnfantino, VAR Merkezi’ni gezip Başkanı ’den bilgi aldı.

Uluslararası Federasyonları Birliği () Başkanı , Başkanı 'i Riva'da ziyaret etti. Kamp ve 'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkanvekili ve Yönetim Kurulu Üyesi , Başkanvekilleri ve , Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve ile yönetim kurulu üyeleri, FIFA'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı.

EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve FIFA Başkanı Infantino, bir süre karşılıklı bilgi alış verişinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti. Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Infantino'nun ev sahipliği için Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.

INFANTINO SAHAYA INDI
FIBA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti. Ziyaret kapsamında düzenlenen organizasyonda FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. 15'er dakikalık müsabakaların ardından Gianni Infantino, Servet Yardımcı, Ali Dürüst, Ali Düşmez ve Oğuz Çetin gibi isimlerin forma giydiği Mavi Takım şampiyon oldu. FIFA-TFF karmasına kupasını TFF Başkanı Yıldırım Demirören verdi.

NEŞELİ DAKİKALAR YAŞANDI
Infantino'nun Riva ziyaretinde neşeli dakikalar yaşandı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa futbolunun başındaki İnfantino'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Turnuvada oynanan maç sırasında da neşeli anlar yaşandı.

  1. 15.2.2019
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