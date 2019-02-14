Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret 
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri 'dan 'e ziyaret

'dan 'e ziyaret

Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği () Başkanı , Başkanı 'i ziyaret etti.

Riva'da bulunan ve 'nde gerçekleşen ziyarette; TFF 1. Başkanvekili ve Servet Yardımcı, Başkanvekilleri ve , Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, 'nın üst düzey yetkilileri ile İstanbul'da düzenlenen FIFA Futbol Zirvesi'ne katılan üye ülkelerin temsilcileri yer aldı. ve arasında yapılan görüşmelerin ardından ziyaret kapsamında FIFA, UEFA, Asya, Afrika ile Kuzey ve ile Karayipler Konfederasyonu karma takımları birbirleri ile maçlar oynadı. Mavi, beyaz, turuncu ve kırmızı takımlar arasında gerçekleştirilen turnuvada FIFA Başkanı Infantino, Mavi takım formasıyla sahaya çıktı. 4 takımın birbirleriyle yaptığı maçların ardından turnuvayı Infantino'nun da yer aldığı Mavi takım kazandı. Karşılaşmaların ardından sahada yer alan herkese madalya verilirken, turnuvanın birincisi Mavi takıma kupasını, Başkanı Yıldırım Demirören verdi.


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Riva VAR Merkezi'ni gezdi. Başkan Demirören'den bilgiler alan Gianni Infantino, merkezin etkileyici ve örnek olduğunu belirtti. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in ev sahipliğinde gerçekleşen akşam yemeğinde Yıldırım Demirören, Gianni Infantino'ya hediye takdim etti. FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ev sahipliği için TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür etmesiyle ziyaret sona erdi.

  1. 14.2.2019 23:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gianni Infantino'dan Yıldırım Demirören'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN