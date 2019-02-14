Futbolun zirvesi İstanbul'da başladı

Dünya futbolunu yöneten isimler, 2017'den sonra bir kez daha İstanbul'da buluştu. FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da başladı. ZİRVENİN açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni İnfantino, TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kuruu Üyesi Servet Yardımcı, Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile FIFA'ya üye olan ülkelerin üst düzey yöneticileri katıldı. YABANCI misafirler, Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdiler. İstanbul'da yarın da devam edecek oturumların dünya futbolunun geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacağını kaydettiler. Şehri de dolaşacaklar.



'KITALARIN BULUŞMA NOKTASI TÜRKİYE'



FIFA Başkanı Gianni İnfantino, bir kez daha Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnfantino "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



YARDIMCI BAŞARI DİLEDİ



TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da 1.5 yıl sonra yeniden FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yardımcı "Üç güç sürecek toplantılarda sizlere başarılar diliyoruz. Türk yemeklerinin ve İstanbul'un güzelliklerinin keyfini çıkarın" dedi.



BAŞKANA FORMA VERDİ



TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni İnfantino'ya günün anısına bir forma hediye etti. İnfantino'ya sırtında adının yazılı olduğu Milli Takım forması verildi. Zirve 3 gün devam edecek.