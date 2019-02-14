Futbolun zirvesi İstanbul'da başladı
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Futbolun zirvesi İstanbul'da başladı

Futbolun zirvesi İstanbul'da başladı

Futbolun zirvesi İstanbul'da başladı

’ya üye 47 ülke federasyonunun başkan ve yönetici düzeyinde temsil edildiği toplantı İstanbul’da start aldı. FIFA Başkanı İnfantino da organizasyona katıldı.

Dünya futbolunu yöneten isimler, 2017'den sonra bir kez daha İstanbul'da buluştu. 'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA , İstanbul'da başladı. ZİRVENİN açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni İnfantino, 1. Başkanvekili ve Yönetim Kuruu Üyesi , Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı ile FIFA'ya üye olan ülkelerin üst düzey yöneticileri katıldı. YABANCI misafirler, Türkiye'de olmaktan dolayı mutluluklarını dile getirdiler. İstanbul'da yarın da devam edecek oturumların dünya futbolunun geleceğini şekillendirmede önemli rol oynayacağını kaydettiler. Şehri de dolaşacaklar.

'KITALARIN BULUŞMA NOKTASI TÜRKİYE'

FIFA Başkanı Gianni İnfantino, bir kez daha Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnfantino "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YARDIMCI BAŞARI DİLEDİ

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı da 1.5 yıl sonra yeniden FIFA Futbol Yönetim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. Yardımcı "Üç güç sürecek toplantılarda sizlere başarılar diliyoruz. Türk yemeklerinin ve İstanbul'un güzelliklerinin keyfini çıkarın" dedi.

BAŞKANA FORMA VERDİ

TFF 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni İnfantino'ya günün anısına bir forma hediye etti. İnfantino'ya sırtında adının yazılı olduğu forması verildi. Zirve 3 gün devam edecek.

  1. 14.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Futbolun zirvesi İstanbul'da başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN