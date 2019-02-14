Cengiz dönüyor – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Cengiz dönüyor

Cengiz dönüyor

Cengiz dönüyor

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan , formasına kavuşmayı bekliyor.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan , formasına kavuşmayı bekliyor. Sakatlıktan kurtulan milli futbolcunun, Roma'nın 18 Şubat'ta Bologna ile oynayacağı karşılaşmada forma giyeceği belirtildi.

  1. 14.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cengiz dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN