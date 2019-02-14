Cengiz dönüyor
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, formasına kavuşmayı bekliyor.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder, formasına kavuşmayı bekliyor. Sakatlıktan kurtulan milli futbolcunun, Roma'nın 18 Şubat'ta Bologna ile oynayacağı karşılaşmada forma giyeceği belirtildi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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