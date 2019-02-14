O parayı ödeyecekler
Cardiff City'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Nantes'tan transfer ettiği Sala, uçağının Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Cardiff City'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Nantes'tan transfer ettiği Sala, uçağının Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Galler ekibi, 15 milyon euro'yu isteyen Nantes'a dün açıklama yaptı. Cardiff'li yöneticiler, iki taksitle ödeme yapılacağını ifade etti.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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