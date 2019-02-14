O parayı ödeyecekler – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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O parayı ödeyecekler

O parayı ödeyecekler

'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle 'tan ettiği Sala, uçağının üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle 'tan ettiği Sala, uçağının üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Galler ekibi, 15 milyon euro'yu isteyen Nantes'a dün açıklama yaptı. Cardiff'li yöneticiler, iki taksitle ödeme yapılacağını ifade etti.

  1. 14.2.2019
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