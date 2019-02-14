O parayı ödeyecekler

Cardiff City'nin 15 milyon euro bonservis bedeliyle Nantes'tan transfer ettiği Sala, uçağının Manş Denizi üzerinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Galler ekibi, 15 milyon euro'yu isteyen Nantes'a dün açıklama yaptı. Cardiff'li yöneticiler, iki taksitle ödeme yapılacağını ifade etti.