FIFA Başkanı Infantino: Türkiye kıtaların ve ulusların buluşma noktası
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Başkanı Infantino: " kıtaların ve ulusların buluşma noktası"

FIFA Başkanı Infantino: "Türkiye kıtaların ve ulusların buluşma noktası"

'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA , 'da başladı.

Shangri-La Bosphorus Otel'de 15 Şubat'a kadar devam edecek zirvenin açılış oturumlarına Başkanı , ve UEFA , Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş'ın yanı sıra TFF Onursal Başkanı ile üye ülkelerden üst düzey temsilciler katıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, açılış konuşmasında 'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

SERVET YARDIMCI: FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ'NE TÜRKİYE'NİN TEKRAR EV SAHİPLİĞİ YAPMASININ MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ
TFF Birinci Başkanvekili Servet Yardımcı ise şöyle konuştu; "FIFA 'ne 1.5 yıl aradan sonra Türkiye'nin tekrar ev sahipliği yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Üç gün sürecek toplantılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye'de geçirdiğiniz süre boyunca geleneksel Türk misafirperverliğinin, Türk yemeklerinin ve 'un güzelliklerinin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum."

Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya günün anısına adının yazılı olduğu A forması hediye etti.

Kasım 2016'dan bu yana FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuların yapıcı bir ortamda görüşülüp tartışıldığı ve bilgi alışverişinde bulunulduğu zirveye İstanbul, Kasım 2017'de de ev sahipliği yapmıştı.

  1. 13.2.2019 17:40
  2. Güncelleme: 13.2.2019 19:08
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