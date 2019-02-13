Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'daki ligleri 4,42 milyar gelire ulaştı

Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı

Alman Ligi (), geçen sezon birinci (Bundesliga) ve ikinci ligin (Bundesliga 2) toplam 4,42 milyar gelir elde ettiğini açıkladı.

'nin her yıl hazırladığı rapora göre, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin toplam geliri, üst üste 14. yılda da büyüdü. Liglerin 2017-18 sezonundaki geliri, önceki yıla göre yüzde 10'un üstünde artışla 4,42 milyar avroya çıktı.

18 kulüpten 17'sinin 100 milyon barajını aştığı Bundesliga'nın geçen sezonki geliri, 2016-17 sezonuna kıyasla yüzde 13 yükselerek 3,81 milyar avroya yükseldi.

Raporda ayrıca Bundesliga kulüplerinin, bünyelerindeki akademilerine 2002'den beri 1,6 milyar avro yatırım yaptığı bilgisi de verildi.

  1. 13.2.2019 16:27
  2. Güncelleme: 13.2.2019 19:12
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