Alman Futbol Ligi (DFL), geçen sezon birinci (Bundesliga) ve ikinci ligin (Bundesliga 2) toplam 4,42 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı.
DFL'nin her yıl hazırladığı rapora göre, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin toplam geliri, üst üste 14. yılda da büyüdü. Liglerin 2017-18 sezonundaki geliri, önceki yıla göre yüzde 10'un üstünde artışla 4,42 milyar avroya çıktı.
18 kulüpten 17'sinin 100 milyon avro barajını aştığı Bundesliga'nın geçen sezonki geliri, 2016-17 sezonuna kıyasla yüzde 13 yükselerek 3,81 milyar avroya yükseldi.
Raporda ayrıca Bundesliga kulüplerinin, bünyelerindeki futbol akademilerine 2002'den beri 1,6 milyar avro yatırım yaptığı bilgisi de verildi.
- 13.2.2019 16:27
- Güncelleme: 13.2.2019 19:12
-
Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
-
Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
-
Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.