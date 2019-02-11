Düşündürücü hatalar
Başakşehir, Galatasaray-Trabzon maçının hakem yönetimini eleştirdi.
Medipol Başakşehir Kulübü, 'kollandıklarına' dair yapılan yorumlara resmi siteden yayımladığı açıklamayla yanıt verdi. Takım ismi vermeden Galatasaray- Trabzonspor maçının hakem yönetimini eleştiren kulüp şu açıklamayı yaptı: "Hakkımızda oluşturulan olumsuz algı ve asılsız iftiraların ardından, dün ve bugün puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir'in kollandığına dair yanlı propagandaların asılsız ve yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz."
- 11.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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