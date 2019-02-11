Düşündürücü hatalar

Medipol Başakşehir Kulübü, 'kollandıklarına' dair yapılan yorumlara resmi siteden yayımladığı açıklamayla yanıt verdi. Takım ismi vermeden Galatasaray- Trabzonspor maçının hakem yönetimini eleştiren kulüp şu açıklamayı yaptı: "Hakkımızda oluşturulan olumsuz algı ve asılsız iftiraların ardından, dün ve bugün puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir'in kollandığına dair yanlı propagandaların asılsız ve yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz."

